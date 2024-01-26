Азартні ігри в мережі набирають все більшої популярності в Україні. Це можна пояснити як легалізацією сфери гемблінгу у 2020 році, так і покращенням якості платформ для онлайн-ігор. Серед ігрових майданчиків одне із провідних місць займає онлайн-казино Космолот.

Про цей факт говорять позитивні відгуки про Cosmolot.ua, що можна знайти на тематичних сайтах. Серед переваг компанії часто називають швидку роботу сайту та мобільного додатка, наявність ексклюзивних ігор, а також надійний захист даних. Якщо ж говорити про мінуси, то раніше одним із них був обмежений вибір live-ігор.

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Чи Космолот виправив ситуацію і в чому особливість таких ігор, розповідаємо далі.

Що таке live-ігри

Цей тип ігор відрізняється від класичних слотів тим, що вони проводяться в режимі онлайн із залученням реальних дилерів. Платформа Космолот запропонує вам:

- зайти на сайт або в мобільний додаток;

- перейти до розділу live-ігор;

- вибрати відповідну гру;

- грати у режимі реального часу.

Що стосується асортименту таких ігор, на недостатність якого часто дорікали Cosmolot, на першому етапі їх дійсно було не так багато. Сьогодні ситуація значно покращилася і гемблери можуть вибирати майже з 350 ігор від різних провайдерів.

Які види live-ігор є на Космолот

У відповідному розділі Cosmolot ви зможете знайти три типи live-ігор.

Блекджек

Блекджек – це одна з найбільш популярних у світі карткових ігор, яка відрізняється швидким розіграшем та простими правилами. Вона також має свої стратегії, які може освоїти навіть новачок.

Її мета полягає в тому, щоб обіграти дилера за допомогою набору певної комбінації карток. Перемагає той, хто набере 21 очко або наближене до нього число, але не більше.

Цікаво, що спочатку казино США доводилося стимулювати гравців значними бонусами, щоб вони вибирали блекджек. Сьогодні ж навіть серед live-ігор вона має величезний попит.

Баккара

Баккара завжди вважалася картковою грою для аристократів, а її мета – набрати якомога більше очок, використовуючи обмежену кількість карток. Сьогодні в онлайн-казино здебільшого використовується спрощена версія, яка називається міні-баккара.

Гравцю необхідно набрати 9 очок чи близьке до цього число. Кожна картка має своє значення в плані очок. При наборі 10 і більше очок у гравця забирається 10, залишок вважається фінальним результатом.

Баккара також має свої стратегії, завдяки яким гравець може поліпшити шанси на виграш.

Рулетка

Також ви можете пограти в класичну рулетку, в якій приймаються ставки на "чорне", "червоне" та "зеро". Мабуть, ця гра найбільш відома завдяки безлічі закордонних фільмів та частої згадки у поп-культурі.

Важливо! Не варто розглядати онлайн-казино як можливість заробити гроші. Це лише розвага, за яку ви платите певну суму.

Головною ж перевагою такої розваги, яка відрізняє її від відвідування атракціонів чи походу до театру, є можливість отримати приємний грошовий бонус. Дотримуйтесь правил здорового азарту та відповідальної гри.

У що ще можна пограти?

Також Космолот пропонує класичні слоти: їх можна знайти в розділах "нові", "топ-слоти" та інших категоріях.

До першого розділу включені нові слоти, які у майбутньому можуть набрати популярності у гемблерів. Там ви знайдете ігри як від відомих провайдерів, так і компаній, які тільки зайшли на ринок зі своїми стартапами.

У розділі "топ-слоти" розміщені справжні бестселери, серед яких є ексклюзивні ігри, розроблені спеціально для Cosmolot. Серед найпопулярніших ігор варто відзначити Ultimate Hot, Hot Cosmolot, The Dog House Megaways, а також Cosmolot Bonanza.

Думка гемблерів про Cosmolot

Микола, 47 років



Найбільше у Космолот подобається розділ із live-іграми. Якщо чесно, за весь час гри на платформі слоти прокручував від сили два-три рази, а ось пограти у двадцять одну дуже люблю. Хочу відзначити швидку роботу сайту, ігри практично не провисають.

Марина, 28 років



Після робочого дня люблю зайти в Cosmolot позмагатися з дилером за перемоги у блекджек та баккара. Мені подобається контролювати ситуацію, тому я з побоюванням ставлюся до інших видів ігор, в яких все залежить виключно від удачі. Щодо Космолоту, все організовано відмінно. Якщо раніше live-ігор було дуже мало, то сьогодні справді є з чого вибрати. Яких-небудь проблем у платформі не помітила. Читайте правила і все буде добре.

Костя, 23 роки



Граю в Cosmolot близько року. За цей час уподобання змінилися. Якщо спочатку любив трохи розслабитися за слотами, то сьогодні віддають перевагу рулетці в розділі live. Чудова можливість пограти у казино у себе вдома. І головне, все легально.

Як висновок можна сказати, що один із небагатьох недоліків онлайн-казино Космолот, який називали користувачі, тобто недостатній вибір live-ігор, успішно усунений.