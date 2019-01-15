Литвин: Конкуренція – це завжди добре

Захисник Зорі Дмитро Литвин поділився емоціями після виходу команди з відпустки.

"Чудовий настрій. Дуже задоволений, що ми все нарешті побачилися знову. Будемо готуватися до продовження чемпіонату, і рухатися тільки вперед.

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Частина відпочинку провів в місті Дубай. Там відпочивало багато футболістів. Зустрів і нашого Тимофія Сухаря. Працював в тренажерному залі, плюс іноді грав в футбол.

Думаю, що морально будь-який футболіст готовий до зборів. Головне, щоб підготовка пройшла без травм. Тренерський штаб підбере потрібну програму. Вони будуть бачити наш стан, де потрібно додати темп, а де навпаки, дати паузу.

Конкуренція – це завжди добре. Команда стає тільки сильнішою. Конкуренція допомагає рости як футболісту індивідуально, так і команді в цілому", – цитує Литвина офіційний сайт Зорі.

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