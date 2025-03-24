Матч між Литвою та Фінляндією у відборі до ЧС-2026 завершився результативною нічиєю (2:2). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Відбір до ЧС-2026, 2-й тур

Литва – Фінляндія – 2:2

Голи: Кучіс, 39, Гінейтіс, 69 – Кайрінен, 3, Пох'янпало, 17 (з пенальті)

У Польщі дуже серйозно розкритикували головного тренера "кадри" Міхала Пробежа за гру його команди в домашньому матчі з Литвою – у тій зустрічі все вирішив гол Роберта Лєвандовскі на 81-й хвилині. Але матч литовців із Фінляндією показав, що команда Едгараса Янкаускаса не така вже й проста.

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У Каунасі гостям вдалося повести з рахунком 2:0 вже до 17-ї хвилини – Кайрінен забив з гри, а Похьянпало – з пенальті. Що цікаво, у перерві матчу помічник тренера збірної Фінляндії Тім Спарв дав коротке інтерв'ю телеканалу Yle, в якому назвав рішення головного арбітра призначити пенальті у ворота збірної Литви дивним – Гоканса збив Гірдвайнніс уже після того, як він завдав удару по воротах, а Гертмонас здійснив сейв. До слова, гольова атака гостей почалася з грубої помилки Гірдвайніса, який вирішив зробити поперечний пас через усе поле, і цей м'яч був перехоплений.

Однак потім господарі відігралися: Кучіс забив у позиційній атаці, а опорнику Торіно Гінейтісу вдався потужний і влучний удар із 20-25 метрів.

Так Литва набрала перше очко в цьому відборі.

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