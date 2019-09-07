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Литва – Україна: де дивитися матч онлайн – відбір Євро-2020

17:30 206 Читать на русском
Литва – Україна: де дивитися матч онлайн – відбір Євро-2020
Литва – Україна 7 вересня 2019: де і коли дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Литва та Україна зіграють у 5-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Де дивитися матч онлайн та який канал транслює, дізнавайтеся на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Литва – Україна, стартує о 19:00 за київським часом. Гра відбудеться у Вільнюсі на стадіоні ЛФФ (Литовської футбольної федерації), який вміщує всього лише 5 067 глядачів. Для обох команд це 9-а зустріч в історії. Україна перемагала Литву 5 разів, а програла двічі. Цікаво, що останній матч проти цього суперника на виїзді "синьо-жовті" програли з рахунком 0:2. Було це в рамках відбору Євро-2008.

Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

Водночас, якщо брати лише офіційні матчі, то статистика команд виглядає рівною – по дві перемоги і поразки, а загальна різниця голів узагалі не нашу користь (4:5). В одній з попередніх ігор дублем забитих м'ячів відзначався Андрій Шевченко, нині головний тренер "синьо-жовтих".

Матч Литва – Україна дивитись онлайн можна на телеканалах "Україна" та "Футбол 1", починаючи з 18:50. На останньому за годину до гри стартує аналітична студія. Програма "Головна команда" на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 18:00. Сайт "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна.

Команда Шевченка очолює групу Європейської кваліфікації, впевнено обходячи навіть основних суперників (Португалію та Сербію). Литва ж перебуває на останньому, 5-му місці.

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Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
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Головне Євро-2020 Україна Україна Литва Литва Литва - Україна Збірна України
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