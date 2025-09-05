Збірна України U-21 у першому турі відбору на чемпіонат Європи зіграє проти однолітків з Литви. Стартові склади та безкоштовна трансляція матчу – в цій новині "Футбол 24".

Матч Литва U-21 – Україна U-21 відбудеться сьогодні, 5 вересня. Стартовий свисток в місті Друскінінкай на ЛСК Друскінінкай Стедіум повинен пролунати о 19:00 за київським часом.

Де дивитись Литва U-21 – Україна U-21? Матч покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S" та на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах. Також гру можна переглянути безкоштовно на офіційному YouTube-каналі УАФ. Трансляція доступна прямо в цій новині.

Стартовий склад Литви U-21: Вірвілас – Саснаускас, Мажіоніс, Аудініс – Бурдзілаускас, Шлута, Станкявічюс, Юрьонас (к) – Андрєєв, Жевжіковас – Степонавічюс.

Стартовий склад України U-21: Крапивцов – Крупський, Холод, Мельниченко (к), Корнійчук – Кревсун, Варфоломєєв, Саленко – Синчук, Пономаренко, Тутєров.