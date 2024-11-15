У пʼятницю, 15 листопада, відбулись чергові матчі 5-го туру Ліги націй. Рахунки та огляди зустрічей можна переглянути на "Футбол 24".

Ліга націй, 5-й тур

Ліга С

Кіпр – Литва – 2:1

Голи: Кастанос, 18, Ціоніс, 63 – Гінейтіс, 47

Люксембург – Болгарія – 0:1

Голи: Краєв, 23

Північна Ірландія – Білорусь – 2:0

Голи: Баллард, 50, Чарльз, 62 (пен.)

Ліга D

Сан-Маріно – Гібралтар – 1:1

Голи: Нанні, 90+1 (пен.) – Вокер, 11

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Литва підходила до поєдинку в складному становищі, посідаючи останнє місце в групі з 0 очок. Кіпр випереджав суперників на одну сходинку, маючи 3 очки. У сьогоднішньому матчі литовці несподівано створили перший небезпечний момент, однак м'яч пролетів над поперечиною. Господарі не пробачили помилки опонентів і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок.

У другому таймі гостям вдалося зрівняти. Литовці майже одразу мали шанс вийти вперед, але їхній удар пройшов повз праву штангу. Згодом, на 63-й хвилині, Кіпр вийшов уперед. Варто відзначити, що 90 хвилин на полі провів форвард Колоса Гітіс Паулаускас, хоча йому не вдалося відзначитися результативними діями.

Люксембург зустрівся з Болгарією. У першій грі команди не змогли виявити сильнішого, завершивши матч без голів. Цього разу гості виглядали впевненіше та відкрили рахунок на 23-й хвилині. До завершення першого тайму командам не вдалося змінити цифри на табло, тож на перерву Болгарія пішла із мінімальною перевагою. У другій половині зустрічі господарі почали грати значно активніше, але це не принесло очікуваного результату.

Білорусь помірялася силами з лідером групи – Північною Ірландією. У попередній зустрічі суперники розійшлися безгольовою нічиєю. Цього разу до перерви також обійшлося без забитих м’ячів, хоча господарі створили кілька небезпечних моментів, але їм бракувало точності.

Уже у другому таймі Північна Ірландія підтвердила статус лідера і на 50-й хвилині зуміла вийти вперед, а незабаром і збільшила відставання завдяки реалізованому пенальті Чарльза. Матч завершився поразкою білорусів (0:2).

А от в Лізі D Сан-Маріно приймав Гібралтар. Гості швидко взяли ініціативу і вже на 11-й хвилині відкрили рахунок, поставивши господарів у непросте становище. До кінця основного часу рахунок залишався незмінним, але в компенсований час Сан-Маріно заробив пенальті, який вдало реалізував один із гравців, зрівнявши рахунок. До фінального свистка сильнішого команди не виявили.