У рамках кваліфікації ЧС-2026 свої матчі виграли збірні Нідерландів і Північної Македонії. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2026, кваліфікація

Литва – Нідерланди – 2:3

Голи: Гінейтіс, 36, Гірдвайніс, 43 – Депай, 11, 64, Тімбер, 33

Північна Македонія – Ліхтенштейн – 5:0

Голи: Ельмас, 15, Барді, 52, Чурлінов, 56, Камілі, 82, Станковскі, 90

Грузія розгромила Болгарію – представник Колоса відзначився голом

Литва у Каунасі дала фантастичний бій Нідерландам, хоча матч почався невдало. На 11-й хвилині Депай замкнув простріл Гакпо й відкрив рахунок, а на 33-й Тімбер подвоїв перевагу "ораньє". На ту мить гості вели за ударами з рахунком 7:0, тож ніхто не сподівався на камбек балтійців.

Втім, вони продемонстрували дива реалізації. Героєм господарів став Гінейтіс – на 36-й хвилині Гітіс прийняв простріл Ласіцкаса й вгатив під праву стійку, а на 43-й він же подав зі штрафного – точно на голову Гірдвайнісу. Той пробив у ближню дев'ять. 2:2! Литва зрівняла рахунок першими двома ударами по воротах.

На 61-й хвилині команда могла й вперед вийти внаслідок контратаки, яку Долзніков завершував пострілом з лівого краю штрафного. Вербрюгген врятував Нідерланди, а на 66-й гості відповіли третім голом. На допомогу "ораньє" прийшов Депай, який замкнув навіс Дюмфріса – 2:3.

Литовці не знітились. До останніх хвилин балтійці йшли вперед, організувавши кілька напівмоментів. Все це відбувалось під гасла "Слава Україні!" з трибун. На жаль, господарі так і не змогли відігратись. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Нідерландів.

У паралельній зустрічі Північна Македонія влаштувала розгром Ліхтенштейну – 5:0. Завдяки цьому успіху балканці повернулися на першу позицію в групі J, випередивши Уельс на чотири очки. Бельгія відстає на шість, однак "червоні дияволи" мають на дві гри менше.

