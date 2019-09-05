Литва – Україна: Вернидуб поділився очікуваннями від поєдинку збірних

Екс-тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб розповів про своє бачення поєдинку кваліфікації Євро-2020 Литва – Україна.

"Легким матч точно не буде, як би ми не хотіли. Не всі лідери збірної зараз в оптимальній формі. Наприклад, Коноплянка. Євген уже тривалий час не грає. Ярмоленко лише відновився після травми. Добре, що вже повернувся на поле та навіть забив гол в останній грі за Вест Хем. Це супер! Можливо, гра за збірну ще більше додасть впевненості в його силах і він вийде на свій звичний рівень.

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У Литви також непроста команда. У кваліфікації Ліги Європи Рига далеко пройшла, а вилетіла лише на останній стадії відбору. Футбол у нашого суперника також не стоїть на місці. Жодна гра легко не дасться, навіть з таким опонентом. Це раніше вважалося, що Литва та Латвія – це прохідні команди. Зараз буде непросто. Інша справа, що ми зобов’язані вигравати в такого суперника.

Штучне покриття – не найкращий варіант для наших хлопців. Це точно можу сказати. Тренуватися на натуральному полі, а потім різко вийти на штучному… Якого б покоління не був газон. Це інший відскок і рух м’яча. До цього нюансу наші гравці мають бути готовими.

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Чи зуміють українці проходити насичену оборону литовців? У нас достатньо кваліфікованих виконавців. Усі хлопці розуміють, навіщо їх викликали та які стоять завдання. Раніше ми говорили, що в збірній багато молодих гравців, проте зараз вони стали лідерами команди. До того ж тренерський штаб серйозно попрацює над планом на гру. Думаю, що все повинно скластися успішно. Зараз нам буде вже легше проходити масований захист через позиційну атаку.

Вважаю, команда функціонально готова. Вже всюди в Європі почалися чемпіонати. Десь раніше, як в Україні, десь пізніше, як в Італії. Футболісти добре підготувалися до сезону, провели по декілька матчів. Той же Яремчук в Бельгії, той же Малиновський в Серії А. Вони вже увійшли в сезон. Не думаю, що функціональна готовність – головний біль тренерського штабу.

Мені б дуже хотілося, щоб був рахунок 2:0 на користь України. Цього було б достатньо, щоб впевнено почуватися та далі рухатися в турнірі. Якщо буде 3:1, я теж сильно не ображуся. Найголовніше – перемога, все інше – дрібниці", – розповів Вернидуб у інтерв’ю сайту "Рейтинг букмекерів".

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