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Литва – Україна: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка

17:16 1674 Читать на русском
Литва – Україна: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка
Андрій Шевченко / УАФ

Збірна України завтра, 7 вересня, зіграє на виїзді проти Литви у рамках відбіркового циклу Євро-2020. Дивіться пряму трансляцію передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка на "Футбол 24".

 

УАФ на своєму YouTube-каналі проведе пряму трансляцію передматчевої прес-конференції головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Початок о 17:30.

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Завтра, 7 вересня, "синьо-жовті" на штучному газоні стадіону ЛФФ зіграють проти збірної Литви у рамках відбіркового циклу Євро-2020. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Наразі збірна України лідирує у своїй відбірковій групі, набравши 10 очок. У найближчих переслідувачів – Люксембургу та Сербії – по 4 пункти.

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Теги
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