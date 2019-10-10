Литва – Україна: передматчева прес-конференція Урбонаса

Головний тренер збірної Литви Валдас Урбонас поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євро-2020 проти України.

"На нас очікує важлива зустріч, не дивлячись на те, що команди будуть вирішувати різні завдання. Мета збірної Литви – взяти очки. Нас влаштує будь-який позитивний результат. Збірна України збалансована у всіх позиціях, що ми побачили в першому матчі. Постараємося не повторювати помилки, які допустили у зустрічі у Вільнюсі.

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Нашій команді не зможуть допомогти кілька важливих гравців. Це Черних, Зубас, Кукліс, Петравічус, Шеткуса та Паліоніс. Але це можливість для інших добре себе проявити. Ми дивилися відео і аналізували гру. Завтра побачите, над чим ми попрацювали після нашого першого матчу.

Наш стадіон не такий, як в Харкові. І взагалі склалося враження, що Україна грала в Вільнюсі, як вдома. Нам ще треба заслужити любов уболівальників", – цитує Урбонаса Tribuna.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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