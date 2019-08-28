Литва – Україна: на матчі очікується аншлаг, у "синьо-жовтих" буде потужна підтримка

Матч Литва – Україна у Вільнюсі відбудеться за переповнених трибун.
Усі квитки на поєдинок відбіркового циклу Євро-2020 Литва – Україна продані, повідомляє офіційний сайт Литовської футбольної федерації.
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Трибуни арени ЛФФ вміщують 5067 глядачів. При цьому очікується прибуття близько тисячі уболівальників з України. Квитки для прихильників "синьо-жовтих" зарезервувала Українська асоціація футболу.
Додамо, що матч Литва – Україна відбудеться 7 вересня, початок гри о 19:00. Текстову онлайн-трансляцію можна буде переглянути на "Футбол 24".
Нагадаємо, збірна України посідає перше місце у відбірковій групі B Євро-2020. У підопічних Андрія Шевченка 10 очок після чотирьох матчів. Збірна Литви замикає турнірну таблицю, після трьох поєдинків у неї лише одне очко в активі.
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