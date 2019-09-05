Литва – Україна: Караваєв спрогнозував перебіг матчу

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

"У збірній у нас завжди гарний настрій, тому як би не складалися справи в клубі, тут емоції позитивні.

Литва – Україна: УЄФА назвав суддів матчу відбору Євро-2020

Почуваю себе добре. Звичайно, останні два-три тижні немає ігрового тонусу, як хотілося б, але я пройшов збори, грав на початку сезону. Тому готовий на 100 відсотків.

Думаю, що у нас з Литвою буде непростий матч, тому що суперник буде налаштовуватися на нас, як на лідера групи. Упевнений, що вони закриються на своїй половині поля, підуть в глуху оборону, а ми будемо намагатися розкрити їх і шукати момент, щоб забити гол", – розповів Караваєв в коментарі Команда№1.

Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаря