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Литва – Україна: Караваєв спрогнозував перебіг матчу

10:09 993 Читать на русском
Литва – Україна: Караваєв спрогнозував перебіг матчу
Олександр Караваєв / фото А. Осипов

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви.

 

"У збірній у нас завжди гарний настрій, тому як би не складалися справи в клубі, тут емоції позитивні.

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Почуваю себе добре. Звичайно, останні два-три тижні немає ігрового тонусу, як хотілося б, але я пройшов збори, грав на початку сезону. Тому готовий на 100 відсотків.

Думаю, що у нас з Литвою буде непростий матч, тому що суперник буде налаштовуватися на нас, як на лідера групи. Упевнений, що вони закриються на своїй половині поля, підуть в глуху оборону, а ми будемо намагатися розкрити їх і шукати момент, щоб забити гол", – розповів Караваєв в коментарі Команда№1.

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Теги
Україна Україна Литва Литва Литва - Україна Євро-2020 Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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