Литва – Сербія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 8-го туру відбору Євро-2020 збірна Сербії на виїзді у непростому матчі здолала Литву і завдяки перемозі українців над португальцями зберегла шанси на вихід із групи. Дивіться відео голів та огляд матчу Литва – Сербія на "Футбол 24".

Євро-2020, група В

Литва – Сербія – 1:2

Голи: Казлаускас, 79 – Мітровіч, 49, 53

Востаннє, у офіційних матчах, Литва вигравала рівно три роки тому, коли зуміла на своєму полі переграти Мальту (2:0). У поточному відборі Євро-2020 у групі В "жовто-зелені" – абсолютний аутсайдер, в активі якого лише одна нічия і одне очко. Тож матч проти Сербії був чи не останнім шансом хоч якось покращити своє турнірне становище і грюкнути дверима наостанок. Натомість для Сербії цей матч був надважливим – у разі програшу команда втрачала будь-які шанси вийти напряму з групи. У першій грі команда Любіша Тумбаковіча впевнено здолала Литву (4:1) і сподівалась на успіх і у матчі-відповіді.

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Перша половина зустрічі пройшла за доволі рівної гри – обидві команди мали кілька можливостей засмутити своїх уболівальників, однак втримали ворота сухими.

Початок другого тайму ознаменувався голом: Алєксандар Мітровіч після передачі Адема Льяїча відкрив рахунок у матчі. А вже за чотири хвилини серби повторили комбінацію і забили вдруге: атака правим флангом закінчилась ударом Адема Льяїча, який бив з гострого кута по воротах. Однак Мітровіч встиг підставити ногу і, змінивши тракторію польоту м’яча, оформити дубль. Після пропущених голів литовці певний час виглядали доволі розгубленими і ніяк не могли зачепитись за м’яч.

Зрештою, на 79-й хвилині Литва таки вистраждала свій заслужений гол: Донатас Казлаускас, підхопивши м’яч на лівому фланзі у центрі поля, промчав з ним до воротарського майданчика і потужно пробив у ближній кут воріт. Воротар був безсилим. Вже у доданий час Литва могла зрівняти рахунок: Казлаускас закинув м’яч у штрафний майданчик і Каролісу Лаукжемісу не вистачило лічених санитметрів – м’яч просвистів впритирку зі стійкою воріт.

Перемога дає Сербії шанс на вихід з групи, оскільки поразка Поругалії від України (1:2) наблизила їх на відстань одного очка до чемпіонів Європи.

Сербія у складному матчі здолала Литву і завдяки Україні покращила свої шанси на вихід з групи