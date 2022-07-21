Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення анулювати ліцензії телеканалів "Медіа Група Україна".

Телеканали "Медіа Групи Україна" припинять своє мовлення, оскільки їхні ліцензії були анульовані. Про це стало відомо за підсумками засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Члени Нацради проголосували за анулювання ліцензій щодо телеканалів "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Донбас", Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а також провайдерів "Медіа Групи Україна" – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV, також були анульовані ліцензії Шахтар ТВ, регіонального телеканалу ТВ-5 тощо.

Нагадаємо, Рінат Ахметов приголомшив заявою про відхід з медіабізнесу. Мільярдер зазначив, що поверне державі усі ліцензії, якими володіють його ЗМІ.

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