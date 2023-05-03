Ліонель Мессі несподівано потрапив у гучний скандал і ризикує не зіграти до кінця сезону.

Аргентинська зірка не з'явився на тренуванні ПСЖ після ганебної поразки від Лор'яна через заплановану поїздку до Саудівської Аравії. Там новоспечений чемпіон світу відпрацьовував рекламні контракти.

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Керівництво французького клубу, ображене відмовою Мессі продовжувати контракт, показово відсторонило 35-річного форварда на 2 тижні. Французька преса вже анонсувала, що влітку Лео точно змінить клуб. Можливо, він більше не зіграє за ПСЖ жодного матчу.

Паралельно з подіями у Парижі несподівано затрясло Барселону. Спортдир каталонського клубу Матеу Алемані на фоні чуток про повернення Мессі вирішив подати у відставку. Чому ПСЖ – лицеміри, а рухи "блаугранас" щодо Лео – фарс, дивіться у новому випуску на Youtube-каналі "Футбол 24".

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