Літовченко: У контракті Раванеллі прописано, що при розірванні контракту одна зі сторін має заплатити кругленьку суму

Колишній наставник київського Арсенала Сергій Літовченко розповів про умови контракту Раванеллі.

"Чув, що у Раванеллі в контракті прописано, що в разі дострокового розірвання угоди, одна зі сторін зобов'язана буде виплатити кругленьку суму. Виходячи з цього стає зрозуміло, що сам Раванеллі не покине Арсенал.

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Нещодавно мені сказав один з керівників клубу: "Може ми і розраховуємо на те, що Фабріціо сам піде і заплатить нам компенсацію". Втім, може таке статися, що в зв'язку з розширенням елітного дивізіону з нього ніхто не вилетить. Але ж має бути ще людський фактор", – цитує Літовченка FootBoom.