Литовченко офіційно приєднався до тренерського штабу Олімпіка
Донецький Олімпік продовжує запрошувати зіркові імена до тренерського штабу.
Колишній гравець Дніпра та Динамо Геннадій Литовченко став асистентом Юрія Калітвінцева, інформує офіційний сайт клубу.
Калітвінцев офіційно очолив Олімпік
Угода з фахівцем розрахована на 1,5 роки. До тренерського штабу Калітвінцева раніше увійшли ще п'ятеро фахівців: асистенти тренера Дмитро Гришко та Яя Туре, тренер з фізпідготовки Антон Дяченко, тренер воротарів Володимир Тименко та аналітик-скаут Кирило Мазур.
Нагадаємо, Литовченко за свою ігрову кар'єру ставав чемпіоном СРСР у складі Дніпра та Динамо, вигравав Кубок СРСР та Греції, а також здобував срібні медалі чемпіонату Європи-1988.
У статусі асистента тренера попрацював у ЦСКА (Київ), Кривбасі та збірній України, а також допомагав Юрію Калітвінцеву у російських Волзі та Динамо. Останнім місцем роботи була Оболонь, де Геннадій був помічником Павла Яковенка. Також Литовченко був головним тренером Металіста, ФК Харків, Динамо-2.
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