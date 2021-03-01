Колишній гравець Дніпра та Динамо Геннадій Литовченко став асистентом Юрія Калітвінцева, інформує офіційний сайт клубу.

Калітвінцев офіційно очолив Олімпік

Угода з фахівцем розрахована на 1,5 роки. До тренерського штабу Калітвінцева раніше увійшли ще п'ятеро фахівців: асистенти тренера Дмитро Гришко та Яя Туре, тренер з фізпідготовки Антон Дяченко, тренер воротарів Володимир Тименко та аналітик-скаут Кирило Мазур.

Нагадаємо, Литовченко за свою ігрову кар'єру ставав чемпіоном СРСР у складі Дніпра та Динамо, вигравав Кубок СРСР та Греції, а також здобував срібні медалі чемпіонату Європи-1988.

У статусі асистента тренера попрацював у ЦСКА (Київ), Кривбасі та збірній України, а також допомагав Юрію Калітвінцеву у російських Волзі та Динамо. Останнім місцем роботи була Оболонь, де Геннадій був помічником Павла Яковенка. Також Литовченко був головним тренером Металіста, ФК Харків, Динамо-2.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній