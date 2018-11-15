toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ

Літнє трансферне вікно в АПЛ у 2019 році знову завершиться на початку серпня

18:49 83 Читать на русском
Літнє трансферне вікно в АПЛ у 2019 році знову завершиться на початку серпня
Челсі –​​​​​​​ Евертон –​​​​​​​ 0:0 / ФК Челсі

АПЛ не стала змінювати правила раннього завершення трансферного вікна, а тому у 2019 році представники ліги так само зможуть підписувати гравців лише до початку серпня.

Клуби АПЛ проголосували за раннє закриття літнього трансферного вікна в 2019 році, повідомляє Sky Sports.

Клуби АПЛ проголосували за введення VAR з сезону 2019/20

Вперше правило було задіяне влітку цього року, коли дедлайн був 9 серпня. Минулого року проти нововведення були Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Уотфорд, Суонсі та Крістал Пелас.

Раніше тренери та представники клубів АПЛ скаржились на чутки щодо їхніх гравців. Влітку минулого сезону Вірджіл ван Дейк, Дієго Коста, Філіппе Коутінью та Алексіс Санчес були тими, хто не грав через бажання піти.

Топ-10 найкращих трансферів АПЛ 2018/19: без Ярмоленка, зате з екс-зіркою Шахтаря – версія авторитетного видання

Теги
Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Бельгія
21:45
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук