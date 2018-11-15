Літнє трансферне вікно в АПЛ у 2019 році знову завершиться на початку серпня

АПЛ не стала змінювати правила раннього завершення трансферного вікна, а тому у 2019 році представники ліги так само зможуть підписувати гравців лише до початку серпня.

Клуби АПЛ проголосували за раннє закриття літнього трансферного вікна в 2019 році, повідомляє Sky Sports.

Клуби АПЛ проголосували за введення VAR з сезону 2019/20

Вперше правило було задіяне влітку цього року, коли дедлайн був 9 серпня. Минулого року проти нововведення були Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Уотфорд, Суонсі та Крістал Пелас.

Раніше тренери та представники клубів АПЛ скаржились на чутки щодо їхніх гравців. Влітку минулого сезону Вірджіл ван Дейк, Дієго Коста, Філіппе Коутінью та Алексіс Санчес були тими, хто не грав через бажання піти.

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