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Збірна України дізналась суперників на Літній Всесвітній універсіаді

06:30 529 Читать на русском
Збірна України дізналась суперників на Літній Всесвітній універсіаді
Студентська збірна України / УАФ

Чоловіча збірна України дізналась імена суперників на літній Всесвітній універсіаді, яка розпочнеться 3 липня у Неаполі.

Суперниками чоловічої збірної України на літній Всесвітній універсіаді стануть команди Італії та Мексики, інформує офіційний сайт УАФ.

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Додається, що минулого року керівництво Всеукраїнської футбольної асоціації студентів уперше в історії подало гарантовану заявку на участь в Універсіаді жіночої збірної України, яка провела дебютний навчально-тренувальний збір.

На жаль, Міжнародна федерація університетського спорту, розглянувши численні заявки від світових асоціацій, не внесла жіночу збірну України до числа учасників змагань.

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