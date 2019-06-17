Збірна України дізналась суперників на Літній Всесвітній універсіаді

Чоловіча збірна України дізналась імена суперників на літній Всесвітній універсіаді, яка розпочнеться 3 липня у Неаполі.

Суперниками чоловічої збірної України на літній Всесвітній універсіаді стануть команди Італії та Мексики, інформує офіційний сайт УАФ.

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Додається, що минулого року керівництво Всеукраїнської футбольної асоціації студентів уперше в історії подало гарантовану заявку на участь в Універсіаді жіночої збірної України, яка провела дебютний навчально-тренувальний збір.

На жаль, Міжнародна федерація університетського спорту, розглянувши численні заявки від світових асоціацій, не внесла жіночу збірну України до числа учасників змагань.

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