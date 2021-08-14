"Справді, мене відрахували з Віторії, я перейшов у Сан-Паулу, відрахували мене і звідти. Тоді я подумав, що напевно закінчу футбольне життя. Все було дуже складно, але, слава Богу, тоді мене оточували мої рідні.

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Тато, мама, сестра, мій агент – вони мене підтримали. Мама, пам'ятаю, мені сказала: "Синку, це не лише твоя мрія, це і наша мрія, тому, будь ласка, не здавайся". Тоді я подумав: "Я ніколи більше не здамся". Знаю, що це не тільки для мене, це і для моєї сім'ї, тому я дуже вдячний всім-всім тим, хто мене підтримував", – сказав Педрінью в ефірі ShakhtarTV.

Нагадаємо, 23-річний бразилець перебрався у Шахтар цього літа. "Гірники" заплатили Бенфіці 18 млн євро. На батьківщині Педрінью захищав кольори Корінтіанса, а коли йому було 15 років, перебував у системі Віторії.

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