"Звичайно, я не дуже вдоволений своїм нинішнім статусом у Ромі. Я хотів би грати більше. Не знаю, в чому проблема, можливо, я недостатньо добре виконую свою роботу.

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Стосунки з Моурінью нормальні. Можливо, зараз вони дещо змінилися, але загалом все гаразд. Я маю контракт. Якщо гратиму, то залишуся, але я не збираюся проводити багато часу на лаві запасних", – цитує Шомуродова Corriere dello Sport.

Нагадаємо, влітку Рома придбала узбека у Дженоа за 18 млн євро, хоча також претендувала і на Романа Яремчука. Наразі Шомуродов відверто програє конкуренцію Абрахаму, за якого заплатили значно більше. В активі Ельдора 30 матчів (здебільшого виходи на заміну), 4 голи і 5 асистів.

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