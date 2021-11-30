28 листопада о 9:19 навантажувач в'їхав у брендований літак Шахтаря, пошкодивши повітрозабірник правого двигуна повітряного судна, повідомляє сайт 24TV з посиланням на звіт Бориспільського управління поліції.

Шахтар залишився без літака через ДТП в аеропорту

У цей час літак проходив наземне обслуговування. За фактом інциденту служба контролю безпеки польотів Державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль поінформувала Державну авіаційну службу України. Внаслідок події ніхто не постраждав, але був затриманий рейс Київ – Єреван на понад годину, поки здійснювалась заміна літака.

Представники компаній-учасників події встановлюють усі обставини аварії. Варто відзначити, що цей літак використовує не лише ФК Шахтар – він також здійснює звичайні рейси авіакомпанії SkyUp, одного зі спонсорів клубу.

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