Літак зі співвласником Ліверпуля з'їхав зі злітно-посадкової смуги

Небезпечний інцидент трапився сьогодні в аеропорту Ліверпуля – мало не постраждав один зі співвласників однойменної команди.

Сьогодні, 11 грудня, була тимчасово паралізована робота робота ліверпульського аеропорту. Під час приземлення на летовищі приватний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги, повідомляє ВВС. На борту перебували три члени екіпажу і співвласник футбольного клубу Ліверпуль Майк Гордон, який прилетів до Англії зі США, аби взяти участь у кількох зустрічах.

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Під час інциденту ніхто не постраждав, однак робота аеропорту була припинена – рейси з Зальцбурга, де грав Ліверпуль з однойменним клубом, а також Дубліна і аеропорту острова Мен були спрямовані у Манчестер.

Нагадаємо, вчора у 6-му турі Ліги чемпіонів англійський Ліверпуль на виїзді здолав Зальцбург з рахунком 2:0 і з першої сходинки вийшов в 1/8 найпрестижнішого єврокубкового турніру. Австрійська команда посіла третю сходинку і гратиме навесні у Лізі Європи.

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