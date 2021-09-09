Збірна Німеччини пережила неприємний момент після розгромної перемоги над Ісландією (4:0) у відборі на ЧС.

Відразу після матчу Бундесманшафт вилетіла з аеропорту Рейк'явіка, але дістатися додому відразу не судилося, інформує Bild.

Промах Вернера по порожніх воротах у відеоогляді матчу Ісландія – Німеччина – 0:4

Над Шотландією екіпаж надіслав сигнал 7700, який означає потребу в аварійній посадці. Причини можуть бути різні – надзвичайна медична або технічна ситуація з ризиком для життя. Літак зі збірною Німеччини приземлився в Единбурзі для усунення проблем.

Німецький футбольний союз у офіційній заяві не розкрив причин зупинки, однак запевнив, що ніхто з членів делегації не постраждав. Гравців пересадили на інші літаки, щоб вони якомога швидше повернулися в розташування своїх клубів.

ЧС-2022, відбір: Німеччина розгромила Ісландію, у групі J ніхто не хоче ставати другим, "карлики" покірно роздали очки