Модель літака, яким летів Сала, падала 160 разів

Новачок Кардіффа Еміліано Сала летів на літаку тієї моделі, яка зазнавала краху 160 разів.

Еміліано Сала після прощанна з Нантом у понеділок мав повернутись у Кардіфф і розпочати тренування з командою. Проте, він та пілот під час польоту зникли безвісти недалеко від Нормандських островів.

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Як повідомив The Sun експерт світової авіації Алаштайр Розенштайн, це був літак моделі PA-46, який зазнавав краху 160 разів.

Нагадаємо, за 3 дні після інциденту гравця та пілота досі не знайшли, лише уламки літака, у якому міг перебувати Сала.

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