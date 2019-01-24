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Модель літака, яким летів Сала, падала 160 разів

15:39 2944 Читать на русском
Модель літака, яким летів Сала, падала 160 разів
Еміліано Сала / Sky Sports

Новачок Кардіффа Еміліано Сала летів на літаку тієї моделі, яка зазнавала краху 160 разів.

Еміліано Сала після прощанна з Нантом у понеділок мав повернутись у Кардіфф і розпочати тренування з командою. Проте, він та пілот під час польоту зникли безвісти недалеко від Нормандських островів.

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Як повідомив The Sun експерт світової авіації Алаштайр Розенштайн, це був літак моделі PA-46, який зазнавав краху 160 разів.

Нагадаємо, за 3 дні після інциденту гравця та пілота досі не знайшли, лише уламки літака, у якому міг перебувати Сала.

"Який придурок, це просто божевілля", – Роналду був знищений у соцмережах за фото у літаку в день зникнення Сали

Теги
Англія Еміліано Сала Еміліано Сала Кардіфф Кардіфф Нант Нант
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