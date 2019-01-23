Літак, у якому був Сала, декілька разів не міг піднятися у повітря перед вильотом

Форвард Кардіффа Еміліано Сала, літак з яким зник над Ла-Маншем, був занепокоєний технічним станом повітряного судна ще перед вильотом.

Перед вильотом Еміліано Сала надіслав декілька повідомлень екс-одноклубнику по Нанту Ніколя Паллуа, який привіз його в аеропорт, повідомляє газета Ouest France.

"Футбольна мафія, я не вірю у аварію", – колишня дівчина Сали опублікувала загадкове повідомлення

Зокрема, Сала розповів Паллуа, що літак перед взльотом здійснив від трьох до п'яти спроб піднятися у повітря. Зазначається, що смс супроводжувалися веселими смайлами.

Нагадаємо, у понеділок ввечері літак зник з радарів. Рятувальники вже третю добу намагаються знайти повітряне судно, яке зникло над Ла-Маншем. Нагадаємо, що Сала декілька днів тому перейшов із Нанта у Кардіфф та літав у Францію, щоб зібрати речі та попрощатися з партнерами по команді.

Еміліано Сала – сенсаційний снайпер Європи: він не перейшов у Динамо та "запалив" після відставки екс-тренера Шахтаря