Помічник головного тренера Ювентуса Марко Ландуччі грубо образив Лучано Спаллетті і був покараний дискваліфікацією і штрафом.

У центральному матчі 31 туру Серії А Наполі здолав Ювентус із рахунком 1:0 завдяки голу Джакомо Распадорі на останніх секундах зустрічі. Після взяття воріт наставник "Старої синьйори" Массіміліано Аллегрі пішов у роздягальню, а його помічник Марко Ландуччі посварився з головним тренером Наполі Лучано Спаллетті.

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Як інформує Calcio Finanza, у підтрибунному приміщенні Ландуччі адресував тренеру Наполі фразу: "Лисий виродку, я з'їм твоє серце". Повідомляють, що цей інцидент потрапив у поле зору одного з помічників головного арбітра і був занесений до підсумкового протоколу.

У вівторок, 25 квітня, спортивний суд Італії оштрафував Ландуччі на 5000 євро і дискваліфікував його на один матч.

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