Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які протистоятимуть Олександрії у черговому турі чемпіонату України.

Вже сьогодні, 25 квітня, Шахтар у рамках 23-го туру УПЛ проведе в Олександрії поєдинок проти підопічних Володимира Шарана. "Помаранчево-чорні" заявили на матч із "містянами" 20 гравців, повідомляє офіційний сайт "гірників".

"Олександрія завжди змушує нас попотіти": Майкон озвучив головну мотивацію Шахтаря на останні матчі сезону

Через травми зустріч пропустять Ісмаїлі, Євген Коноплянка та Жуніор Мораєс. Микола Матвієнко і Майкон дискваліфіковані. Алан Патрік напередодні повернувся в загальну групу, але до заявки не потрапив.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Вітао, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Манор Соломон, Маркос Сіпріано, Сергій Болбат, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Фернандо.

Нападник: Богдан В'юнник.

Нагадаємо, після 22-х турів Шахтар з 34-ма очками йде другим, Олександрія з 26-ма пунктами – восьма. Початок зустрічі о 17:00.

Олександрія – Шахтар: анонс матчу УПЛ