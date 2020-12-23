"Дуже сподобалася гра зі Львовом (1:1), яку арбітри зіпсували негативним ставленням до нашої команди. Про це вже багато сказано, не хочу повторюватися. Було прикро через незарахований гол, але ми рухаємося вперед.

Поворознюк наїхав на директора Інгульця через технічну поразку Шахтарю

Один інспектор приїхав і казав, що є три клуби, які не платять в касу. Не знаю, що це за каса. Це Інгулець, Шахтар і Динамо. Ми дуже пишаємося тим, що граємо чесно. Граємо так, як можемо. Я пишаюся своїм колективом", – сказав Поворознюк у ефірі YouTube-каналу Інгульця.

До слова, новачок УПЛ пішов на зимову паузу десятим – 11 очок у 13 турах.

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