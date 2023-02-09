На стадії 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Україну представлятиме лише одна команда – львівський Рух.

Підопічні Віталія Пономарьова напередодні в 1/16 фіналу у серії пенальті здолали Інтер (1:1, пен. 4:3) та пройшли далі. Шахтар U-19 зі завданням не впорався, поступившись Хайдуку, й припинив виступи на турнірі.

Рух – Інтер – 1:1, пенальті 4:3 – відеоогляд матчу Юнацької ліги УЄФА

Жеребкування наступного раунду Юнацької ліги УЄФА заплановане на 13 лютого у Ньйоні, старт – о 14:00. Рух U-19 потрапив до вісімки несіяних, тож його суперниками можуть стати:

Барселона

Ліверпуль

Атлетіко

Манчестер Сіті

Мілан

ПСЖ

Реал

Спортінг

Разом з "жовто-чорними" до списку несіяних потрапили АЗ, Аякс, Борусія Д, Генк, Зальцбург, Порту та Хайдук. З цими командами львів'ян жереб точно не зведе.

Рух переграв Інтер у драматичній серії пенальті та вийшов в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – син легенди зробив подарунок