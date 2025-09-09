Капітан збірної України Микола Матвієнко не побоявся підійти до представників ЗМІ після нічиєї своєї команди в матчі з Азербайджаном (1:1).

Матвієнко став єдиним гравцем збірної України, який поспілкувався з журналістами після нічиєї з Азербайджаном, інформує Zorya Londonsk.

"Втратили два очки. Я думаю, що в таборі суперника зіграв фактор зміни тренера, гравці Азербайджану отримали додаткову мотивацію.

Ми очікували, що буде важко, адже перед цим суперник програв з рахунком 0:5. Ми знали, що вони зроблять все можливе, щоб взяти вдома очки. Вони це і зробили.

Реакція Реброва на результат? Вона завжди стримана, тому що по гарячих слідах ніхто не хоче нічого говорити. Ми зазвичай розбираємо ігри на зборах вже потім.

Чому нам сьогодні було так важко? Мені теж складно пояснити це по гарячих слідах. Шанси на вихід з групи, звичайно, є", – заявив Матвієнко.

