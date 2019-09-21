"Лише найкращі англійці їдуть за кордон", – Смоллінг розповів про причини свого переходу у Рому

Екс-захисник Манчестер Юнайтед поділився думками щодо своєї оренди у римський клуб.

"Відомо, що далеко не всі англійські гравці їдуть за кордон. А ті, хто це робить, в основному хороші гравці – інакше вони б не пішли на таке. Я відчуваю, що велика частина їх страху пов'язана зі знанням іноземних мов. На полі ви можете вивчити різноманітні основні терміни: "зліва", "справа", "позаду" тощо, але поза полем вам потрібно знати більше.

Смоллінг перебрався в Рому на правах оренди

Якби я залишився в Манчестер Юнайтед, то був би впевнений, що зіграв би стільки матчів, на скільки б заслуговував. У Ромі ж у мене є виклик. В кінці сезону я матиму додатковий досвід, якого немає у інших центральних захисників. Залишитися в МЮ було б найпростішим рішенням. Зараз у мене є чудова можливість спробувати себе в іншому чемпіонаті, пізнати іншу культуру", – наводить слова Смоллінга британське видання The Telegraph.

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Нагадаємо, Кріс приєднався до римлян на правах річної оренди за 3 мільйони євро. У минулому сезоні 29-річний оборонець провів за Манчестер Юнайтед 34 матчі і забив один гол. Центрбек не зіграв жодної хвилини за команду Уле Гуннара Сульшера у поточній кампанії. У Манчестер Юнайтед Смоллінг перейшов у 2010 році з Фулхема за 8 млн євро.

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