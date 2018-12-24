"Лише Мессі та Роналду кращі за нього", – Мартінес назвав третього гравця планети

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес вважає, що атакувальний півзахисник лондонського Челсі Еден Азар за рівнем майстерності перебуває поруч із Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

"Азар завжди грає дуже стабільно на рівні збірних. Якщо не враховувати Мессі та Роналду, думаю, ви не знайдете гравця, який так само часто вирішує підсумок зустрічей.

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Азар привів до чемпіонства Лілль, коли його ніхто не вважав претендентом на титул. Із двома різними тренерами в Челсі він двічі вигравав АПЛ. Він також був лідером команди, яка стала бронзовим призером ЧС-2018. Еден перебуває на піку кар'єру та є неймовірно стабільним", – цитує Мартінеса The Times.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Еден Азар провів 17 матчів в АПЛ, у яких забив 8 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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