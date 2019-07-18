"Лише два клуби відмовились від формату 16 команд в УПЛ", – заступник спортдира Динамо

Заступник спортивного директора Динамо Сергій Мохник розповів цікаві деталі голосування за розширення УПЛ на зборах клубів українського чемпіонату.

"При форматі у 14 команд, три кола, 39 турів – це нереально провести. Просто 26 турів мало. Загалом усі клуби, крім Шахтаря і Маріуполя, були за 16 команд. Це потрібно для українського футболу: і для збірних юнацьких, і для арбітражу, і для уболівальників, для міст. Поки не хочуть.

"Клуби не підтримали розширення УПЛ до 14 команд, зате ухвалили 16 учасників у сезоні 2021/22", – Бурбас

Чотири команди є: Чорноморець, Металіст 1925, Волинь, Оболонь-Бровар. Рух має хорошу базу і договір з Ареною Львів. Але не хочуть про це чути. Наша позиція послідовна – має бути 16 команд. Кращого варіанту немає", – цитує Мохника Tribuna.com.

Нагадаємо, на зборах представників клубів УПЛ затвердили, що наступний сезон УПЛ буде проведений у форматі 12-ти команд, а сезон 2020/21 – 16.

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