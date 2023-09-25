Нідерландський хавбек Френкі де Йонг пропустить понад місяць через пошкодження.

Френкі де Йонг і Хаві

Френкі отримав травму щиколотки в матчі з Сельтою. Хаві довелося замінювати нідерландця, а в наступних поєдинках тренер мусить обходитися без важливого гравця в центрі поля.

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Де Йонг пропустить Класіко, повідомляє журналіст AS Хаві Мігель. Відновлення затягнеться до листопада. Лише диво допоможе хавбеку повернутися на поле в матчі з Реалом 28 жовтня.

Камбек Френкі запланований на другу гру з Шахтарем у Лізі чемпіонів 7 листопада. Таким чином він не зіграє проти Севільї, Порту, Атлетіка, Реала Сосьєдад, а також вдома з "гірниками" 25 жовтня.

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