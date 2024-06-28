Півзахисник Челсі і збірної України зізнався, чому не взяв участі у вирішальній грі чемпіонату Європи з Бельгією (0:0).

Напередодні видання "Чемпіон" розродилось інсайдом щодо причини відсутності Михайла Мудрика у матчі 3-го туру групового етапу Євро-2024 з бельгійцями. За версією порталу, зірка Челсі напередодні гри отримав травму у тренажерному залі. Сам футболіст поспішив відреагувати на вищевказану інформацію у коментарях пабліка "Theukrfoot".

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"Чемпіон по маячні. Ті, хто вірить у всяку маячню від таких чемпіонів, – такі ж самі Дуже шкода, що в нас люди тільки й шукають привід, щоб засрати. Доречніше дізнатися спочатку правду з перших вуст, а потім засирати. Травма була отримана на 80-й хвилині проти Словаччини.

Тут навіть не про критику мова, а про те, як якийсь даун вкине, і йому одразу вірять. І так вже не один раз. Друзі, вірте лише фактам, а не маячні, яку розповсюджують для збирання переглядів", – написав Мудрик.

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі не змогла здолати Бельгію (0:0) і припинила свою участь у чемпіонаті Європи.

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