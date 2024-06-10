Лише 5 клубів УПЛ готуватимуться до сезону за кордоном – джерело назвало місця проведення зборів
10 червня 12:32 - Читать на русском
Більшість українських команд вирішили не покидати межі нашої країни.
Лише 5 із 16 клубів УПЛ планують літні збори за кордоном, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.
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За інформацією джерела, це чинні призери – Шахтар, Динамо та Кривбас. Окрім них, це ще Зоря і Рух.
Цікаво, що лише кияни місцем підготовки обрали Австрію. Усі решта готуватимуться до сезону у Словенії.
Нагадаємо, старт сезону 2024/25 в УПЛ заплановано на 3 серпня.
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