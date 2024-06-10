Лише 5 із 16 клубів УПЛ планують літні збори за кордоном, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, це чинні призери – Шахтар, Динамо та Кривбас. Окрім них, це ще Зоря і Рух.

Цікаво, що лише кияни місцем підготовки обрали Австрію. Усі решта готуватимуться до сезону у Словенії.

Нагадаємо, старт сезону 2024/25 в УПЛ заплановано на 3 серпня.

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