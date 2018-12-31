Лише Реал та ще 3 команди обійшлись без червоних карток в 2018 році

Реал, Бетіс, Еспаньйол та Борусія М є єдиними командами, гравці яких не отримали жодної червоної картки в 2018 році.

Гравці лише 4 команд не отримали жодної червоної картки в календарному 2018 році, повідомляє Marca.

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Цими командами стали одразу 3 представники Ла Ліги – Реал, Бетіс та Еспаньйол. Також у списку Борусія Менхенгладбах з Бундесліги.

У всіх інших команд за цей календарний рік було щонайменше 1 вилучення.

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