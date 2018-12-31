Лише Реал та ще 3 команди обійшлись без червоних карток в 2018 році

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Насрі підписав контракт з Вест Хемом – Ярмоленко отримав конкурента
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Шахтар зацікавлений у трансфері півзахисника Бенфіки Данташа – Манчестер Сіті також претендує на гравцяУкраїна — 18:57 236
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Національна збірна – на Євро, Динамо чи Шахтар – у фіналі Ліги Європи. Топ-5 мрій українських вболівальників на 2019 рікУкраїна — 18:10 1193
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Сейви Бойка та Шуста потрапили у список найкращих в груповому етапі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 17:25 601
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"Ви знаєте, що таке карцер?" Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історіяОвертайм — 16:30 4398
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