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Лисенко встановив унікальний рекорд УПЛ – форвард Колоса став головним "пілігримом" елітного дивізіону

13:56 674 Читать на русском
Лисенко встановив унікальний рекорд УПЛ – форвард Колоса став головним "пілігримом" елітного дивізіону
Володимир Лисенко / Фото ФК Колос

Цікаве статистичне досягнення представника клубу з Ковалівки.

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Володимир Лисенко став рекордсменом за кількістю клубів в елітному дивізіоні України, інформує сайт УПЛ.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Колос став дев'ятим клубом Прем'єр-ліги для 31-річного нападника. До цього Лисенко захищав кольори Динамо, Арсенала, Металіста, Волині, Кривбаса, Говерли, Севастополя і Олімпіка. Всього у його активі 151 матч у вищому дивізіоні.

По 8 клубів в чемпіонатах України мають Сергій Лєженцев, Ігор Плотко, Сергій Ковалець, Юрій Целих, Сергій Шищенко, Володимир Ковалюк, Володимир Єзерський, Ігор Скоба, Володимир Прийомов, Павло Ксьонз і Валерій Федорчук.

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