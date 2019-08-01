Лисенко встановив унікальний рекорд УПЛ – форвард Колоса став головним "пілігримом" елітного дивізіону

Цікаве статистичне досягнення представника клубу з Ковалівки.

Володимир Лисенко став рекордсменом за кількістю клубів в елітному дивізіоні України, інформує сайт УПЛ.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Колос став дев'ятим клубом Прем'єр-ліги для 31-річного нападника. До цього Лисенко захищав кольори Динамо, Арсенала, Металіста, Волині, Кривбаса, Говерли, Севастополя і Олімпіка. Всього у його активі 151 матч у вищому дивізіоні.

По 8 клубів в чемпіонатах України мають Сергій Лєженцев, Ігор Плотко, Сергій Ковалець, Юрій Целих, Сергій Шищенко, Володимир Ковалюк, Володимир Єзерський, Ігор Скоба, Володимир Прийомов, Павло Ксьонз і Валерій Федорчук.

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