Ліппі вражений рівнем Де Лігта

Роналду проти Де Лігта / ФК Ювентус

Колишній керманич туринського Ювентуса та збірної Італії Марчелло Ліппі в захваті від гри, демонстрованої оборонцем амстердамського Аякса Маттейсом Де Лігтом.

"Де Лігт може стати найкращим трансфером Ювентусом. Він володіє чудовими фізичними даними та високим футбольним інтелектом.

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Я бачив чимало великих футболістів – Алессандро Несту, Франко Барезі, Паоло Мальдіні, Чіро Феррару, Фабіо Каннаваро та Марко Матерацці. Та такого футболу у виконанні захисника в такому віці не бачив ніколи. Із таким футболістом Ювентус може претендувати на успіх у Лізі чемпіонів", – цитує Ліппі Football Italia.

До слова, "Стара синьйора" наразі вважається головним претендентом на підписання Маттейса Де Лігта. Трансфер центрбека може коштувати туринцями 70-80 млн євро.

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