Легенда тренерського ремесла Марчелло Ліппі окреслив коло претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів 2020/21.

Ліппі з кубком ЛЧ / фото з відкритих джерел

"Я думаю, що мюнхенська Баварія і Манчестер Сіті трохи випереджають інших. Баварія має найкращу команду в Європі, Сіті виграв 16 матчів Прем'єр-ліги поспіль. Вони найнебезпечніші клуби.

УЄФА презентував м'яч для плей-офф Ліги чемпіонів – ефектний дизайн з нагоди ювілею

Ювентус досі має потребу знайти свою ідентичність, вони сильно змінились і не мають можливостей награвати нові речі десь інакше, ніж у матчах ліги", – розповів культовий фахівець в ефірі Radio 1.

Нагадаємо, що плей-офф Ліги чемпіонів розпочнеться двома матчами 1/8 фіналу у вівторок, 16 лютого. Італію на цій стадії турніру представляють Ювентус, римський Лаціо та Аталанта.

До слова, Марчелло Ліппі тріумфував у Лізі чемпіонів у сезоні 1995/96 зі "Старою синьйорою". Ще тричі він зазнав невдачі у фіналах головного єврокубка.

Ліверпуль сходить зі шляху Зінченка, Мілан втратив лідерство перед дербі, у Барси та Реала свій "турнір" – огляд вікенду