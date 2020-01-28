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Ліппі: Переслідувачі Ювентуса не повинні здаватися

11:35 388 Читать на русском
Ліппі: Переслідувачі Ювентуса не повинні здаватися
Марчелло Ліппі / Фото з відкритих джерел

Колишній керманич туринського Ювентуса та збірної Італії Марчелло Ліппі закликав клуби Серії А не опускати руки у боротьбі зі своєю колишньою командою.

63’ Пйотр Зєлінскі
86’ Лоренцо Інсіньє
 
Кріштіану Роналду 90’
63’ Пйотр Зєлінскі
86’ Лоренцо Інсіньє
90’ Кріштіану Роналду

"У Ювентуса у матчі проти Наполі не було правильного підходу – ймовірно, через те, що вони знали про втрату очок Інтером і Лаціо в своїх іграх. Поразка туринців – це послання групі переслідувачів про те, що вони не повинні здаватися.

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На мій погляд, Ювентус поки демонструє лише 60-70% свого потенціалу. Незважаючи на це, вони програли всього два матчі у Серії А і пробилися у наступні раунди в Лізі чемпіонів і Кубку Італії", – сказав Ліппі у коментарі Radio GR Parlamento.

Нагадаємо, у матчі останнього туру Серії А Ювентус на виїзді поступився Наполі з рахунком 1:2. Туринці продовжують одноосібно очолювати турнірну таблицю, випереджаючи Інтер на три очки.

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Ювентус Ювентус Наполі Наполі Італія Серія А Марчелло Ліппі Марчелло Ліппі Наполі - Ювентус
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