Колишній керманич збірної Італії Марчелло Ліппі отримав варіант із поверненням до Ювентуса. Головний тренер туринців Андреа Пірло може зберігати спокій. Принаймні, поки.

72-річний фахівець може втретє опинитися у таборі "Старої синьйори", стверджує Sportmediaset.

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Щоправда, цього разу Ліппі працюватиме в Ювентусі не тренером, а на адміністративній посаді. Бос "б'янконері" Андреа Аньєллі прагне зробити чемпіона світу-2006 технічним директором туринців. У цій ролі він координуватиме роботу тріо менеджерів Недвед-Паратічі-Керубіні, а також консультуватиме керманича першої команди Пірло.

Відзначимо, що Марчелло Ліппі працював із Ювентусом у 1994-1999 і 2001-2004 рр. Під його керівництвом "Стара синьйора" здобула 5 Скудетто, Кубок Італії, 4 Суперкубка країни, а також тріумфувала в Лізі чемпіонів, Кубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку.

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