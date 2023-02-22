Андерсон приєднається до Ліона в статусі радника, а не спортивного директора. Як інформує RMC Sport, цю посаду обійме чинний головний скаут клубу Бруно Шейру.

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Бразилець стане одним із багатьох колишніх легендарних гравців Ліона, який отримає серйозну посаду в клубі під головуванням Жан-Мішеля Ола. Раніше роль радника обіймав Бернар Лякомб, а до нього Жерар Ульє протримався на цьому місці аж до своєї смерті 2020 року.

Андерсон забив за Ліон 94 м'ячі за чотири сезони на Стад де Жерлан. До цього він ставав чемпіоном Іспанії у складі Барселони, а також встиг пограти за Марсель і Монако. Він – триразовий переможець французької Ліги 1.