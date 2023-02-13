Ліга 1, 23 тур

Анже – Осер – 1:1

Голи: Равелосон, 2 (аг) – Аблін, 22 (пен.)

Нереалізований пенальті: Аблін, 90+3

Монпельє – Брест – 3:0

Голи: Ерель, 4 (аг), Саваньє, 17 (пен.), Вахі, 54

Реймс – Труа – 4:0

Голи: Мунетсі, 10, Маоліда, 44, Балогун, 50, Каюсте, 82

Нант – Лор'ян – 1:0

Гол: Бла, 66

Ліон – Ланс – 2:1

Голи: Ляказетт, 23, Шеркі, 64 – Мачадо, 39

Дві найгірші команди Ліги 1 показали, чому вони перебувають у такій ситуації. Анже вийшов уперед завдяки курйозному автоголу і почав мріяти про першу перемогу в чемпіонаті з вересня. Не судилося – Осер заробив два пенальті та мав вигравати м'яч. Втім, Аблін на останніх хвилинах з другої "позначки" запустив м'яч у поперечку.

Соболь отримав півгодини у матчі Страсбура – команда програла і втратила шанс покинути зону вильоту

Автоголи, пенальті були й в іншій грі, але на користь однієї команди – Монпельє легко розгромив Брест. Реймс те саме зробив з Труа. Фоларін Балогун відзначився вже 15 голом у чемпіонаті. 21-річний форвард йде на вершині перегонів бомбардирів і влітку явно налаштований повертатися в Арсенал після яскравої оренди.

Александру Ляказетту камбек на Емірейтс навряд світить, тому доводиться пітніти за Ліон. Досвідчений нападник відкрив рахунок у поєдинку з Лансом. "Криваво-золоті" відігралися ще до перерви, але останнє слово все ж було за командою Блана – Шеркі приніс тперемогу могутнім ударом з гострого кута. Ланс за останні 4 тури набрав всього 2 очки. Сенсація сезону могла наздогнати Марсель Руслана Маліновського, але поразка залишає її на четвертій сходинці.

Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу