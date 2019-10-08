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Ліон знайшов зіркових претендентів на місце головного тренера

09:52 354 Читать на русском
Ліон знайшов зіркових претендентів на місце головного тренера
ФК Ліон

Французький Ліон шукає нового наставника після того, як бразилець Сілвінью був відправлений у відставку.

На місце головного тренера "ткачів" претендує одразу декілька відомих фахівців, повідомляє Le Parisien.

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До списку головних претендентів на вакантну посаду потрапили Арсен Венгер, Лоран Блан, Ремі Гард та Тьягу Мотта. Очікується, що президент Ліона Жан-Мішель Ола та спортивний директор клубу Жунінью Пернамбукану оберуть нового тренера вже у найближчі дні, щоб той міг освоїтися в клубі під час перерви на матчі збірних.

Нагадаємо, про звільнення Сілвінью французький клуб оголосив учора. Під керівництвом бразильського фахівця Ліон видав 7-матчеву серію без перемог у французькій Лізі 1.

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Ремі Гард Лоран Блан Лоран Блан Франція Арсен Венгер Арсен Венгер Жунінью Пернамбукану Тьягу Мотта Тьягу Мотта Ліон Ліон
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