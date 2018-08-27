toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ліон зіграє 2 домашніх матчі ЛЧ без глядачів

21:04 4 Читать на русском
Ліон зіграє 2 домашніх матчі ЛЧ без глядачів
Фанати Ліона / соцмережі

УЄФА покарав Ліон за поведінку фанатів у матчі 1/8 фіналу ЛЄ проти ЦСКА двома матчами без глядачів та штрафом 100 тисяч євро.

Дисциплінарний комітет УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував жорстке рішення щодо Ліона.

Спартак оштрафований на 31 тисячу євро за поведінку вболівальників

Згідно вердикту, бронзовий призер чемпіонату Франції зіграє 2 матчі групового етапу Ліги чемпіонів за порожніх трибун та заплатить штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Організація покарала клуб за поведінку фанатів перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи проти московського ЦСКА (2:3), коли французи побились із росіянами.

Ліон продасть Маріано за 40 млн євро – футболіст узгодив контракт з Севільєю

Теги
Ліга чемпіонів Ліон Ліон УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук