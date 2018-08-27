Ліон зіграє 2 домашніх матчі ЛЧ без глядачів

УЄФА покарав Ліон за поведінку фанатів у матчі 1/8 фіналу ЛЄ проти ЦСКА двома матчами без глядачів та штрафом 100 тисяч євро.

Дисциплінарний комітет УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував жорстке рішення щодо Ліона.

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Згідно вердикту, бронзовий призер чемпіонату Франції зіграє 2 матчі групового етапу Ліги чемпіонів за порожніх трибун та заплатить штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Організація покарала клуб за поведінку фанатів перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги Європи проти московського ЦСКА (2:3), коли французи побились із росіянами.

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