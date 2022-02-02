Ліга 1, 14-й тур

Ліон – Марсель – 2:1

Голи: Шакірі, 76, Дембеле, 89 – Гендузі, 10

Перша спроба провести матч у запланований регламентом час завершилась скандалом, коли у голову Пайє кинули пляшку. За це Ліон оштрафували зняттям одного очка й двома поєдинками без глядачів.

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Ця зустріч теж відбувалась за порожніх трибун. Марсель вийшов більше налаштованим на двобій і забив першим. Гендузі після подачі на ближню від Пайє головою переправив м'яч за комірець Лопешу. Ліон такий розвиток подій не влаштовував і вони почали тиснути. Підопічні Петера Боса і справді командно виглядали чудово, змушували опонента помилятись і... оформили камбек.

Спершу Густо промчався флангом, подав, а низенький Шакірі головою з району 11-метрової позначки зрівняв ситуацію на табло. Через кілька хвилин перемогу для "хлопчиськ" вирвав Дембеле, який лише напередодні оговтався від ковіду. Джердан Шакірі розкішним пасом закинув м'яч за оборону, Мусса ефектно розвернувся й не менш красиво перекинув кіпера.

Перемога дозволила Ліону (34 очки) піднятись з 11-ї на 7-му сходинку турнірної таблиці Ліги 1. Марсель не зумів вийти на друге місце, а тому залишився з 40 пунктами третім.

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