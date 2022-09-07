Лор'ян розібрався з Ліоном в перенесеному матчі 2-го туру Ліги 1. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 2 тур

Лор'ян – Ліон – 3:1

Голи: Ле Фі, 6, Моффі, 33, Уаттара, 49 – Ляказетт, 28

Все пішло не за планом "ткачів" з самого початку – Ле Фі вже на 6-й хвилині відкрив рахунок класним ударом зі штрафного. Ліон відігрався зусиллями дуету Тете-Ляказетт. Вінгер Шахтаря розкішно віддав на француза, який зрівняв рахунок. Тринадцята результативна дія бразильця в перших 15-ти матчах за Ліон (6 голів + 7 асистів) – клубний рекорд за час ведення статистики Opta.

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Лор'ян відповів двома влучними ударами – по одному в кожному з таймів. Особливо показовим вийшов переможний гол, який Ліон, по суті, подарував суперникам сам. Господарі вийшли вперед після кричущої помилки Мендеса.

3:1 – підопічні Петера Боса зазнали першої поразки в чемпіонаті Франції 2022/23. У Ліона залишилося 13 очок – стільки ж тепер у Лор'яна. Команди ділять 4-5 місця.