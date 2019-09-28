Ліон зазнав чергового провалу і дозволив Нанту піднятися на вершину таблиці

Французька Ліга 1 продовжує дивувати напруженою боротьбою команд за лідерство і сенсаційними результатами.

Чемпіонат Франції, 8 тур

Ліон – Нант – 0:1

Гол: Мутуссамі, 59

Субота розпочалася з чергової втрати очок від Ліона у домашньому поєдинку проти Нанта. Господарі весь матч володіли ініціативою, однак так і не змогли вразити ворота 20-річного Альбана Лафона.

А от "канарки" не змарнували свого шансу вийти вперед. Семюел Мутуссамі запресингував Фернандо Марсала і змусив захисника помилитися – м'яч після чудернацького рикошету перелетів Антоні Лопеша і все ж перетнув лінію воріт – 0:1. Нант здобув 16 очок і принаймні тимчасово став лідером турнірної таблиці, справи Ліона значно гірші – одинадцята позиція , яка стала наслідком п'ятиматчевої безвиграшної серії.

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